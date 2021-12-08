Попал в одноклассника: в Мелитополе подросток в школе устроил стрельбу "по приколу"

Попал в одноклассника: в Мелитополе подросток в школе устроил стрельбу "по приколу"

Из окна гимназии юный хулиган попал в своего гулявшего по двору одноклассника.

В Мелитополе Запорожской области подросток 2007 года принес в гимназию пневматическое оружие и решил пострелять. Как мишень он выбрал своего одноклассника.

Об этом сообщает Мелитопольское районное управление полиции в Запорожской области.

К правоохранителям обратилась мама потерпевшего. Она рассказала, что одноклассник ее сына из окна второго этажа местной гимназии произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета. Один из шариков попал в нижнюю правую часть губы парня. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в гимназии, а в больницу родители подростка не обращались.

Ученик, совершивший стрельбу, объяснил, что сделал это "ради прикола". Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъяли.

В настоящее время идет досудебное расследование. Ответственность по этой статье УКУ наступает с 14 лет. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в Запорожье подростки полтора часа колотили ногами школьниц. Родителям потерпевших рекомендуют забрать заявления.

Читайте также: