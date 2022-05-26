Попал в Украину из Беларуси: на Волыни задержала предателя, воевавшего в российских войсках

Попал в Украину из Беларуси: на Волыни задержала предателя, воевавшего в российских войсках

При задержании предатель прикрывался украинским паспортом, говорят в спецслужбе.

СБУ задержала предателя государства. Мужчина в 2009 году выехал на проживание в Россию и получил там гражданство РФ, а затем служил в российской армии. Контроразведчики поймали его на Волыни, куда он попал с территории Беларуси.

Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в Управлении СБУ в Волынской области.

В 2013-2014 годах предатель проходил срочную военную службу в армии РФ.

В 2016 году он заключил многолетний контракт с Вооруженными силами РФ и проходил военную службу в составе 20-й отдельной мотострелковой бригады (Волгоград). Это военное подразделение участвовало в военных действиях на Донбассе.

Контрразведчики спецслужбы задержали предателя на Волыни, куда он попал с территории Республики Беларусь. Бывший военный РФ маскировался, прикрываясь паспортом гражданина Украины.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Также ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Продолжается досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств преступления. Проверяется его связь со спецслужбами страны-агрессора, выясняются реальные причины визита в Украину.

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