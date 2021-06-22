Попала в реанимацию: в Тернопольской области 15-летняя школьница потеряла сознание от алкоголя

Девушка напилась суррогатного алкоголя.
В городе Бучач Тернопольской области 15-летняя школьница напилась суррогатного алкоголя, в результате чего потеряла сознание. Девушку госпитализировали в реанимацию.
Об этом сообщает местное издание "Погляд".
Инцидень произошел 19 июня.
"Около 22:00 часов в реанимационное отделение КНП "Бучачская городская больница" была доставлена 15-летняя местная жительница. Девушка находилась в состоянии острого энтерального отравления суррогатами алкоголя и без сознания", — говорится в сообщении.
Врачи оперативно оказали помощь школьнице, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее в Ивано-Франковске нашли без сознания детей, которые распивали алкоголь возле детского сада.