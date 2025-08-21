Попали две ракеты: власти сообщили детали "прилетов" в предприятие в Мукачево

Ракетный удар по Мукачево.

Дополнено новыми материалами

Ночью против 21 августа россияне нанесли ракетные удары по Закарпатью. В Мукачево произошло попадание в завод, где производились бытовые приборы.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий в эфире телемарафона.

"Это гражданская инфраструктура, где производили бытовые приборы. Это иностранная инвестиция. Две ракеты типа "Калибр" попали в завод", - сообщил руководитель ОВА.

Он подтвердил информацию, что 12 работников получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Спасатели тушат масштабный пожар на поврежденном предприятии гражданской инфраструктуры.

Напомним, ночью 21 августа взрывы прогремели на Закарпатье. В Мукачево россияне ударили по одному из предприятий. Из-за "прилетов" произошел мощный пожар.

В результате сильного воспламенения в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Местные власти обратились к жителям - просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости.