Украина
13k
1 мин

Попали две ракеты: власти сообщили детали "прилетов" в предприятие в Мукачево

Спасатели тушат масштабный пожар на поврежденном предприятии.

Елена Капник
Ракетный удар по Мукачево.

Дополнено новыми материалами

Ночью против 21 августа россияне нанесли ракетные удары по Закарпатью. В Мукачево произошло попадание в завод, где производились бытовые приборы.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий в эфире телемарафона.

"Это гражданская инфраструктура, где производили бытовые приборы. Это иностранная инвестиция. Две ракеты типа "Калибр" попали в завод", - сообщил руководитель ОВА.

Он подтвердил информацию, что 12 работников получили травмы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Спасатели тушат масштабный пожар на поврежденном предприятии гражданской инфраструктуры.

НАЖИВО ИЗ МУКАЧЕВА! ВРАГ КАЛИБРАМЫ АТАКИРОВ ГРАЖДАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Напомним, ночью 21 августа взрывы прогремели на Закарпатье. В Мукачево россияне ударили по одному из предприятий. Из-за "прилетов" произошел мощный пожар.

В результате сильного воспламенения в воздухе наблюдается значительное задымление. Продукты горения могут быть вредны для здоровья. Местные власти обратились к жителям - просят закрыть окна и двери, а также воздержаться от выхода на улицу без необходимости.

