"Попали двумя ракетами": оккупанты уничтожили в две школы в Запорожье

Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру.
В Запорожской области российские оккупанты уничтожили 2 школы в Пологовском районе Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное учреждение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг. Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье", — рассказал Старух.
Он добавил, что, к счастью, пострадавших нет.
Напомним, что ранее все украинские школы, работавшие в очном режиме, перевели на дистанцию из-за массированных ракетных обстрелов со стороны РФ.