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"Попали двумя ракетами": оккупанты уничтожили в две школы в Запорожье

Дата публикации
Просмотры
1055
Время на прочтение
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"Попали двумя ракетами": оккупанты уничтожили в две школы в Запорожье

Враг терпит поражение на фронте, поэтому уничтожает и разрушает гражданскую инфраструктуру.

В Запорожской области российские оккупанты уничтожили 2 школы в Пологовском районе Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное учреждение разрушено почти все. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг. Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье", — рассказал Старух.

Он добавил, что, к счастью, пострадавших нет.

Напомним, что ранее все украинские школы, работавшие в очном режиме, перевели на дистанцию из-за массированных ракетных обстрелов со стороны РФ.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1055
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