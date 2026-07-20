Попали ли украинские бойцы, которые сфотографировались с флагом, в плен в Константиновке: в полку "Скеля" ответили

Полк «Скеля» прокомментировал плен бойцов / © Associated Press

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Военное командование 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» отреагировало на материалы, которые активно распространяют российские ресурсы, по поводу попадания украинских защитников в плен во время боев за Константиновку. Речь идет о бойцах, которые пошли на зачистку центра Константиновки и фотографировались с украинским флагом после нее.

Об этом заявили в 425-м штурмовом полку «Скеля».

Попали ли украинские бойцы в плен в Константиновке: заявление «Скелі»

В полку отмечают, что сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия, однако детали самой военной операции в городе пока не разглашаются из соображений безопасности.

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В то же время в подразделении отмечают, что враг пытается использовать этот локальный случай для дезинформации и дискредитации Сил обороны Украины.

«Российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке. Это манипуляция. Боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не изменяют общую картину боя. Для полка плен собратьев — это очень болезненное известие. Но самое главное, что наши бойцы остались живы, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой», — пишут в «Скелі».

В полку добавили, что во время тех же боев украинским бойцам удалось захватить двух россиян в плен. Там подчеркнули, что бои были ожесточенными, поэтому их нельзя сводить к одному эпизоду, который использует российская пропаганда.

«Война не состоит только из побед. Успешное выполнение боевой задачи не означает отсутствия потерь. После любой зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и производит контратаки», — пишут в «Скелі».

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В полку добавили, что демонстрация украинских пленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Российские оккупанты продолжают использовать военнопленных как инструмент информационной войны.

В полку написали, что ждут возвращения каждого военного.

Вчера, 19 июля, российские пропагандисты массово публиковали видео с якобы двумя украинскими военными, взятыми в плен россиянами во время зачистки в центре Константиновки. На распространяемом россиянами видео два бойца с украинскими флагами, на которых были прикреплены фото Зеленского и Сырского, рассказали, что их якобы отправили в Константиновку, зная, что там находятся войска РФ.

Российские пропагандистские ресурсы сообщают, что якобы украинские бойцы, записывавшие видео с Константиновки, были захвачены россиянами на следующий день.

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Пленных заставили поблагодарить 4 гвардейскую мотострелковую бригаду РФ, бросить украинский флаг и взять в руки российский триколор.

Бойцы «Скелі» зачистили центр Константиновки

Напомним, украинские военные из 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» зачистили от оккупантов центральную часть Константиновки Донецкой области. В подтверждение успешной операции над одним из зданий города бойцы подняли государственный флаг Украины.

В Telegram-канале полка также опубликовали видео боевой работы. На кадрах зафиксировано, как российские военные пытались накапливаться в частной застройке, после чего по ним и другим позициям врага в Константиновке нанесли удары с помощью беспилотников.

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