Попали на передовую и сразу сдались в плен: ВСУ захватили "тиктокеров" Кадырова под Соледаром

На Бахмутском направлении ВСУ захватили в плен три десятка пленных.

Это произошло когда оккупанты пытались штурмовать город Соледар.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Вчера орки попытались еще раз штурмовать Соледар. В результате откатились назад, потеряв около 100 человек убитыми и 30 пленными. Среди пленных — 24 чеченца — наемники набраны и обучены в широко разрекламированном дондоном университете спецназа росгвардии. Хорошее получилось пополнение обменного фонда военных и источник ценной развединфомации о том, как обманывают наёмников", – рассказал Геращенко.

По его словам, всем чеченцам-наемникам рассказывали сказку о том, что они будут нести патрульную службу в тылах, а их бросили на передовую, где они дружно сдались в плен.

Напомним, что российские оккупанты пытались штурмовать на нескольких направлениях в Донецкой области. ВСУ успешно отразили вражеские штурмы.

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