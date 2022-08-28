Попали по 4 громадам: российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и "Ураганов"

Днепропетровщина за прошедшие сутки снова подверглась обстрелам из РСЗО оккупантов.
Они попали по территории 4-х громад области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Российские оккупационные войска били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Оккупанты обстреляли Никополь и Никопольский район, Марганецкую и Зеленодольскую громады.
"Никопольский район враг накрыл огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Обошлось без пострадавших. Сам Никополь россияне обстреляли трижды. Разбили несколько жилых домов и автомобилей. Без света остались более 1 500 семей. Электрики уже работают."
В Марганецкой громаде один дом уничтожен, до десяти – повреждены. В Марганце задел склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач", — сообщил резниченко.
Он добавил, что в Красногригорьевской громаде в результате обстрелов тоже есть разрушение жилых домов. Из "Ураганов" оккупанты также обстреляли Криворожский район, в частности, Зеленодольскую громаду. Там в очередной раз попали по дачному массиву и предприятию. Без погибших и раненых.
Напомним, что в ночь на 28 августа в оккупированном Мелитополе, а также поселке Мирное Мелитопольского района в Запорожье прогремели мощные взрывы.
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