Попавшие в окружение оккупанты на Херсонщине готовы сложить оружие — ОК "Юг"

Российские оккупанты на правом берегу Днепра готовы сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права, то есть пополнить обменный фонд.

Сейчас россияне ищут способы сдаться.

Об этом руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Продолжаем продвижение, и это движение достаточно убедительно. Оно имеет влияние не только на географическое сдвиг вражеских позиций, но и психологическое. Вражеские подразделения, начиная переформатирование, выискивают возможности выйти на контакт с нашими подразделениями, чтобы провести так называемые переговоры об условиях складывания оружия и переход под эгиду международного гуманитарного права. Они осознают, что зажаты между берегом Днепра и нашими силами", — пояснила она.

По словам Гуменюк, оккупанты пытаются найти способы сохранить себе жизнь и сейчас рассматривается этот вопрос.

По данным журналиста Романа Цымбалюка, 9 сентября возведены вражеские подразделения полка специального назначения "Ахмат" и 19 отряда "БАРС" попытались занять один из населенных пунктов Донецкой области, однако попали в засаду ВС Украины и понесли потери.

Читайте также: