Попкорн от ВСУ: военные показали, как взрывается боекомплект в подбитом БМП рашистом (видео)

Украинские военные на восточном направлении уничтожили боевую машину оккупанов.
В результате удара по технике захватчиков, внутри БМП взорвался боекомплект рашистов.
Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникации ВСУ.
"Попкорн от ВСУ: так взрывается БК в подбитом кацапском БМП на восточном направлении", — говорится в сообщении.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, общее количество потерь РФ перевалило за 47 тысяч человек.
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