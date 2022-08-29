Попкорн от ВСУ: военные показали, как взрывается боекомплект в подбитом БМП рашистом (видео)

В результате удара по технике захватчиков, внутри БМП взорвался боекомплект рашистов.

Соответствующее видео обнародовало Управление стратегических коммуникации ВСУ.

"Попкорн от ВСУ: так взрывается БК в подбитом кацапском БМП на восточном направлении", — говорится в сообщении.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов, общее количество потерь РФ перевалило за 47 тысяч человек.

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