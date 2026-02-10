ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
48
1 мин

Поплавский потерял должность ректора университета культуры - СМИ

В КНУКиИ произошли кадровые изменения — заведение больше не возглавляет Михаил Поплавский.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Киевский национальный университет культуры и искусств возглавит новое руководство — многолетний глава заведения Михаил Поплавский покинул пост.

Об этом сообщили источники в Министерстве образования и науки Украины РБК-Украина.

Поплавский дважды возглавлял это заведение высшего образования, поэтому в дальнейшем руководство университетом перейдет к новому руководителю.

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко ранее заявлял, что в стране продолжается процесс оптимизации сети высших учебных заведений. В связи с этим, по его словам, часть действующих руководителей университетов может оставить свои должности. В МОН также отмечали, что согласно закону Украины «О высшем образовании», одно и то же лицо не может возглавлять заведение более двух сроков подряд.

Ранее медиа сообщали о кадровых изменениях в государственном Киевском национальном университете культуры и искусств. Согласно обнародованной информации, руководство заведения временно перешло к новому должностному лицу. Обязанности президента университета поручено профессору кафедры гостинично-ресторанного и туристического дела Игорю Комарницкому.

напомним, ранее мы писали о том, что студенты подготовили для Михаила Поплавского особый сюрприз- они создали короткометражный фильм под названием «Будь режиссером своей жизни!». В ленте, смонтированной из фрагментов его архивных интервью, за десять минут показали ключевые идеи и подытожили три десятилетия его руководства университетом.

48
