"Поплывет по пути церкви в Америке": священник рассказал о судьбе УПЦ в случае расторжения с Москвой

"Поплывет по пути церкви в Америке": священник рассказал о судьбе УПЦ в случае расторжения с Москвой

Если УПЦ и Онуфрий все же отважатся разорвать с РПЦ, их может ожидать неопределенный статус в мировом православии.

Священник УПЦ Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией, рассказал, действительно ли его церковь намерена окончательно порвать с РПЦ и каким будет ее будущее.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

Пинчук признал, что УПЦ сейчас находится в неопределенном состоянии, ведь с РПЦ и Кириллом напряженные отношения и, вместе с тем, со Вселенским патриархатом до сих пор не восстановлено евхаристическое общение.

"Церковное право так выстроено, что когда церковь хочет получить автокефалию, то должна просить о ней у церкви, от которой она идет. В случае УПЦ такой церковью является РПЦ, хотя, согласно историческим факторам, РПЦ не является церковью-матерью для УПЦ. Так произошло во времена Российской империи, что мы оказались подчинены", — отметил он.

Священник убежден, что обращаться к РПЦ сегодня за автокефалией — это не просто получить ожидаемый негативный ответ, а "недопустимо с точки зрения общечеловеческой морали".

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"Думаю и Блаженнейший (Онуфрий – Ред.), и все участники Собора понимали эту коллизию, и сейчас трактуют ту грамоту (патриарха РПЦ Алексея ІІ. – Ред.), которую называют Томосом от 1990 года об автокефалии, так как трактуют, настаивая на своей существующей автокефалии. Что касается канонического статуса — он известен: есть каноническая церковь, есть церковь, которая находится в расколе, и есть церковь, которая находится в статусе незаконного собрания.

Последнее означает, что церковь куда-то идет или заявляет о своей автокефалии, которую никто не признал и сплачивается вокруг осужденного иерарха. Вот в статусе такого собрания долгое время находилась УПЦ КП. УПЦ подвисла в каком-то четвертом, неопределенном состоянии, пока не получит признания от других православных церквей мира", — объясняет Пинчук.

Священник УПЦ считает, что есть несколько путей будущего развития его церкви, если Онуфрий все же решится окончательно разворачиваться с Москвой.

"Путь первый — к УПЦ теперь будут относиться так, как относились к УПЦ КП эти 28 лет, то есть их нигде не принимали, с ними нигде не сослужили, их не признавали канонической церковью. А могут относиться к УПЦ как к Православной церкви в Америке. Ей когда-то Московский патриархат предоставил автокефалию, эту автокефалию ни одна церковь не признала, и это такая непонятная с точки зрения канонического права церковь. Она не автокефальна, ее нет в диптихе, но горизонтальные связи со служителями этой церкви сохраняются – все с ними сослужат и общаются", — говорит он.

Андрей Пинчук склоняется к мнению, что УПЦ "поплывет по пути церкви в Америке".

Ранее Андрей Пинчук предположил, что патриарх Кирилл призовет духовенство к неповиновению митрополиту Онуфрию.

Напомним:

27 мая Собор УПЦ МП заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. В то же время в УПЦ МП уточнили, что просто "еще раз подчеркнули" уже существующий статус и не разрывают отношения с РПЦ. Донецкая и Крымская епархии УПЦ МП, расположенные на оккупированных территориях, заявили, что не принимают решения Собора.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний объяснил хитрость УПЦ МП относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

Сам же Кирилл заявил, что "с пониманием" относится к решению УПЦ МП о "независимости"