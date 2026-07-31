Пополнение штурмовиков "заморожено": в "Скеле" раскрыли причину

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скеля»

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Пополнение 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» новобранцами временно приостановлено. В подразделении сообщили, что это связано с масштабной проверкой Генштаба ВСУ по справедливости распределения личного состава в армии.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 425-го ОШП «Скеля» Алексей Братущак, сообщает «Суспильне».

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Братущак рассказал, что Генштаб приступил к проверке комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава в Вооруженных силах. В полку отметили, что понимают причины такого решения и поддерживают инициативу.

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«Мы понимаем, почему это произошло. Генеральный штаб начал проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения людей в ВСУ. Мы приветствуем такую инициативу и готовы со своей стороны всесторонне помогать и реагировать на вызовы, стоящие перед войском на современном этапе», — заявил представитель «Скели».

Также он напомнил, что «Скеля» принимает участие в программе дроново-штурмовых подразделений. По состоянию на конец июля полк входит в двадцатку подразделений Сил обороны по количеству целей, пораженных беспилотными системами.

В подразделении подчеркнули, что последовательно внедряют инновационные технологии в штурмовых операциях. По словам представителей полка, это позволяет привлекать меньше военнослужащих и снижать риски для личного состава.

В «Скеле» также отметили, что дальнейшее развитие подразделения связывают с расширением возможностей глубинной разведки и поражения российских сил в тылу.

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Действительно ли прекратили пополнение штурмовых полков ВСУ?

Информация о том, что штурмовые полки Сухопутных войск ВСУ якобы перестали получать новобранцев по распоряжению главнокомандующего, неправдива. По данным ТСН со ссылкой на военные подразделения, на фоне формирования новых бригад проходит пересмотр комплектации для обеспечения справедливого распределения людей, однако штурмовые полки продолжают получать свою долю новобранцев. В то же время идет трансформация этих полков в Силы быстрого реагирования.

Ранее СМИ распространили данные о якобы остановке пополнения таких частей с 26 июля.

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