Пополнили обменный фонд: "Азов" взял почти два десятка окупантов в плен

Украинские военные показали 17 пленных окупантов, взятых на Торецком направлении.

Об этом сообщает "азовцы" в сообщении в социальных сетях.



Во время отражения вражеских штурмов и контратак под Нью-Йорком бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" вместе со смежными подразделениями пленили почти два десятка солдат ВС РФ.



"Россияне приехали убивать украинцев из разных уголков России. Некоторые из них являются соучастниками военных преступлений. Их показания будут переданы соответствующим органам для дальнейшего расследования", — говорится в сообщении.



"Азов" продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения собратьев из плена.



"Бойцы бригады гарантируют сохранение жизни всем россиянам, которые приняли решение сложить оружие и сдаться", — убеждают украинские военные.

Также читайте Казнь 4 украинских военных в Волчанске: подозреваемый оккупант находится в плену

Напомним, ранее CNN обнародовало кадры очередного военного преступления россиян – казни трех украинских бойцов, сдавшихся в плен оккупантам под Покровском. МИД Украины призвал мировое сообщество решительно осудить систематические убийства и пытки украинских пленных.

Читайте также: