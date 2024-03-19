Поправки к законопроекту о мобилизации: юрист назвал, кто может потерять отсрочку

В анонсированных изменениях к законопроекту о мобилизации, появившихся на сайте Судебно-юридической газеты, есть информация, что в случае принятия документа отсрочку от мобилизации потеряет определенное количество мужчин.

На это обратил внимание адвокат Роман Симутин в своем youtube канале.

Усыновители

"В действующей редакции статьи 23 закона "О мобилизации", а именно абзаце 9 отсрочка предоставлялась усыновителям. В поданном в парламент законопроекте абзац также не трогали. Но в изменениях, опубликованных в Сети, эта категория людей исчезла. Представьте парадоксальность ситуации — семья усыновила ребенка-сироту, мужчину забирают на фронт, и он, например, погибает. Тогда кем ребенок остается? Снова сиротой?", — говорит Симутин.

Жены, имеющие инвалидность

Адвокат утверждает, что из документа якобы убрали абзац 11, согласно которому предоставлялась отсрочка мужчинам, имеющим жен из лиц с инвалидностью, и оставили лишь абзац 10, согласно которому отсрочка будет предоставляться только тем, кто осуществляет постоянный уход.

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"Объясню проще: если у жены вторая группа, тогда получить заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) сложно, но возможно. А если третья – тогда шанс один на тысячу, фактически нулевой. Скажу больше – на сегодняшний день практика судов сводится к тому, что вывод ВКК не дает", – говорит юрист.

Основание для отсрочки по уходу за человеком, нуждающимся в постоянной опеке

"Только вывод МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии). И ТЦК это активно использует, отказывая в отсрочке даже сейчас. А что же после изменений?", — рассуждает Симутин.

Родители

По словам адвоката, в действующей редакции документа отсрочка предоставляется мужчинам, у которых родители имеют первую или вторую группу инвалидности при отсутствии других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны их содержать.

"Но, как я уже отметил, абзац 11 убирают полностью и изменяют абзац 12, где отсрочка будет предоставляться членам семьи первой степени родства, не более одного лица с инвалидностью первой или второй группы, занятой постоянным уходом за ней, а также членов семьи второй степени родства — не более одного. Мало того, что опять же возникают проблемы с получением вывода ВКК", — отметил адвокат.

Однако даже в случае получения вывода ЛКК, вы не сможете оформить постоянный уход, если ваш доход на каждого члена семьи будет превышать 2920 грн, добавил Симутин.

Напомним, что 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

По словам нардепа Железняка, документ, вероятнее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он только в середине мая.

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