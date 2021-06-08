Поправки в закон о госзакупках позволят привести международные компании и финансирование до строительства Киевской объездной - эксперт

Действующие правила закупок закрывают возможности для захода на рынок международных игроков.

Изменения в закон "О государственных закупках", принятый недавно Верховной Радой в законопроекте №5309, открывают возможности для участия международных игроков в строительстве новой Киевской обходной дороги (КОД) и привлечения финансов на это.

Об этом пишет в Facebook политический эксперт, блоггер Сергей Быков, объясняя цель, с которой строительство КОД вывели из-под действия закона "О государственных закупках".

Быков отмечает, что после того, как проект строительства КОД включили в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", появился шанс, что эта дорога будет построена от начала и до конца.

"Учитывая хотя бы темпы и масштабы нынешнего строительства объездной Днепра, Запорожских мостов или трассы Днепр-Решетиловка-Киев, можно предполагать, что и Киев вовремя получит своих заслуженных и долгожданных 150 км новой объездной", - отметил эксперт.

При этом необходимые для реализации проекта поправки в закон подверглись критике в социальных сетях и СМИ. "Понятно, что в социальных сетях и на других публичных ресурсах тут же появились заявления на тему "зрады". Новость с акцентом на "коррупциогенные факторы" законопроекта №5309 выставило у себя на сайте НАЗК", - рассказал Быков.

В то же время, обращает внимание эксперт, в официальном документе НАЗК - Заключении антикоррупционной экспертизы упомянутого законопроекта - нет ни слова о коррупционных рисках при строительстве КОД.

Эксперт пояснил, что принятием изменений Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской обходной дороги по международному формату контрактов EPC+F. Таким образом, на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования.

Действующие правила закупок закрывают возможности для захода на рынок международных игроков, которые могут сразу принести деньги, а новые изменения в закон такую возможность открывают, заметил Быков.

"По моей информации, Укравтодор уже готовит презентацию будущих закупок по КОД. Планируют все объяснить, рассказать и показать", - написал он.

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