Попробовали наступать и накивали пятками: ВСУ откинули оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские защитники отразили наступление и отбросили врага назад.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.

На Авдеевском направлении минувших суток враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. оккупанты нанесли авиационных ударов возле Валентиновки и Водяного.

"Враг вел наступление в направлении Лозовое — Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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