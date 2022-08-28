Попробовали наступать и накивали пятками: ВСУ откинули оккупантов на Авдеевском направлении

Российские оккупанты попытались наступать на Авдеевском направлении.
Украинские защитники отразили наступление и отбросили врага назад.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.
На Авдеевском направлении минувших суток враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. оккупанты нанесли авиационных ударов возле Валентиновки и Водяного.
"Враг вел наступление в направлении Лозовое — Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел", — говорится в сообщении.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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