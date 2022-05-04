Попробовали сбежать за границу через поле: на Буковине задержали троих мужчин и их проводника (фото)

Попробовали сбежать за границу через поле: на Буковине задержали троих мужчин и их проводника (фото)

27-летний житель Черновицкой области за более чем 7 тысяч евро пытался организовать трем мужчинам побег из Украину в Румынию.

Мужчин задержали, когда они пытались через поле сбежать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной прокуратуры.

"27-летний житель с. Иорданешты Черновицкого района наладил схему незаконной переправки за границу мужчин, которым запрещено покидать пределы государства. За денежное вознаграждение более чем в 7 тысяч евро организовал для трех военнообязанных пеший переход вне пунктов пропуска в Румынию. При попытке покинуть территорию Украины их разоблачили пограничниками", — говорится в сообщении.

Организатору побега уведомлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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