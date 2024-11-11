Попробовали сжечь вертолет ВСУ и не только: поймана новая группа поджигателей

Другие задержанные "охотились" за электроподстанциями, в том числе и на объектах "Укрзализныци".

СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджоги в трех регионах Украины по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Одна из групп задержанных пыталась уничтожить авиатехнику ВСУ в Кировоградской области. Другие задержанные "охотились" за электроподстанциями, в том числе и на объектах "Укрзализныци".

Всех задержанных завербовал враг, когда те искали легкие заработки в телеграм-каналах. Вместо обещанных российских денег фигуранты получили подозрения от правоохранителей.

В СБУ уточнили, что в Кировоградской области поймали с поличным трех молодых людей в возрасте 17 и 18 лет. Они проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Помимо этого, парни планировали уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет и важный энергообъект.

В Полтавской области правоохранители разоблачили рецидивиста, который сжег военный джип . Этот автомобиль был задействован в выполнении задач на восточном фронте.

Фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за угон авто. А осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники украинских военных.

В Черкасской области был задержан 34-летний житель. Он поджег трансформаторную подстанцию, обеспечивающую движение поездов на одном из участков региона.

СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджоги по заказу РФ/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали пятерых молодых людей, совершавших поджоги по заказу РФ/Фото: СБУ

Всем задержанным было сообщено о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по трем уголовным статьям:

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ;

умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Днепре был задержан агент ФСБ России, который корректировал удары врага и готовил поджоги военных авто в регионе.

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