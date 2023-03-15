Попробует ли УПЦ МП "купить" место в Лавре: священнослужитель объяснил возможное развитие событий

Государство забрало право у УПЦ Московского патрирхата бесплатно и бессрочно пользоваться нижними палатами Киево-Печерской Лавры. Какую лазейку в этом вопросе может найти УПЦ?

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал отец Георгий Коваленко – священнослужитель православной церкви Украины, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии Премудрости.

"Я не слышал в заявлениях украинской власти, что власть хочет денег. Да, действительно, пользование было бесплатным и это тоже странная история. Я думаю, что у государства есть политическая мотивация выполнить решение СНБО по духовной безопасности Украины, желание освободить заложников внутри самой Украинской православной церкви от московского патриархата и людей и структур, связанных с ними", – отметил священнослужитель.

С другой стороны, по словам Коваленко, это определенное требование.

"Я вижу, что все же государство так же открыто к диалогу и предложениям. Также украинское общество, медиа и другие религиозные организации, в том числе православная церковь Украины, будут следить за развитием событий. Но это отношения между Украиной и московским патриархатом. Иногда московский патриархат пытается эту ситуацию представить как будто бы это у них проблема с православной церковью Украины. У них проблема именно с Украиной и украинским народом. Проблема неадекватной позиции, неадекватных действий во время войны", — пояснил священнослужитель православной церкви Украины.

Напомним, 15 марта митрополит УПЦ Московского патриархата записал видео, где заявил, что молился за президентство главы государства Владимира Зеленского еще до выборов.

В настоящее время монахи УПЦ МП возмущены, что их выселяют из Лавры.

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