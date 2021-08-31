Попрощалась с мужем и молилась: украинка рассказала об аварийной посадке самолета после отдыха в Египте

Попрощалась с мужем и молилась: украинка рассказала об аварийной посадке самолета после отдыха в Египте

По словам очевидицы, в самолете было более 249 человек.

Жительница Ивано-Франковская рассказала, как она, возвращаясь в Украину после отдыха в Египте из-за неисправного самолета одного из авиаперевозчиков, едва не попала в авиакатастрофу.

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Об этом Кристина Бердий написала в Facebook.

Женщина отметила, что во время полета ей внезапно стало плохо. Украинка решила, что это из-за усталости и уснула, однако ей не стало лучше. Через час пребывания в самолете, там включились предупредительные сигналы и выпали кислородные маски. По словам женщины, пилот начал кричать:"Надевайте маски, в самолете разгерметизация".

"Самолет начал резко снижаться, мы все ближе и ближе видели море. Кислородные маски очень старые, держатся на резинках, которые мы еще использовали в детстве. Кислородные подушки в начале еще немного раздувались и то не все, после 30 мин. полета я увидела, как мой муж начал засыпать, поскольку я врач и знаю, как выглядит гипоксия, еще больше запаниковала, К счастью на 3 человека было 4 маски. Я выхватила у соседа запасную и дала мужу, немного помогло. Слышу от пассажиров, кислорода уже нет", — вспоминает Кристина Бердий.

Фото: Кристина Бердий

По словам женщины, в тот момент она попрощалась с мужем и начала молиться.

"На борту 249 человек вместе с детьми и еще плюс экипаж самолета. Никто ничего не объясняет, начинаем с мужем прощаться, снова молимся. И здесь слышим странные звуки, кто-то сказал, что сбросили топливо, понимаем, что все еще страшнее чем думали. Море уже ближе и ближе, земли не видим. И здесь слышим от пилота, нам разрешили аварийную посадку в Анталии", — вспоминает украинка.

По словам Кристины Бердий, они же приземлились. Женщина отметила, что в аэропорту они провели несколько часов, после чего авиаперевозчик прислал еще один самолет и украинцам таки удалось добраться домой.

Как уточнило издание galka.if.ua, инцидент произошел 27 августа из самолетом, который выполнял рейс "Шарм-эль-Шейх — Борисполь".

Напомним, с борта рейса "Одесса — Анталия" сняли пассажира из-за отказа надеть маску.

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