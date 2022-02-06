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Попросил друга снять видео: под Днепром молодой мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

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Попросил друга снять видео: под Днепром молодой мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

иллюстрация / pixabay.com

Тело мужчины нашли на глубине на следующий день.

В Никопольском районе произошел несчастный случай на водоеме. Погиб 38-летний мужчина, решивший искупаться в проруби.

Об этом сообщает "Днепр оперативный". Инцидент произошел вчера, 5 февраля, на водоеме в Капуловке.

"В селе Капуловка 38-летний мужчина попросил друга снять видео, как он ныряет в проруб, а сам не вынырнул", — говорится в сообщении.

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Испуганный мужчина пытался сам достать товарища, но ему не удалось, поэтому он вызвал на место происшествия спасателей.

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Спасатели мужчину не обнаружили, поэтому для его поисков подключили водолазов.

"Сегодня тело мужчины обнаружено на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели призвали украинцев не выходить на тонкий лед и не рисковать своей жизнью.

Напомним, что на девятый день нашли тело россиянки, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж, что в Ленинградской области.

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