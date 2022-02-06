Попросил друга снять видео: под Днепром молодой мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

Попросил друга снять видео: под Днепром молодой мужчина нырнул в прорубь и не вынырнул

Тело мужчины нашли на глубине на следующий день.

В Никопольском районе произошел несчастный случай на водоеме. Погиб 38-летний мужчина, решивший искупаться в проруби.

Об этом сообщает "Днепр оперативный". Инцидент произошел вчера, 5 февраля, на водоеме в Капуловке.

"В селе Капуловка 38-летний мужчина попросил друга снять видео, как он ныряет в проруб, а сам не вынырнул", — говорится в сообщении.

Испуганный мужчина пытался сам достать товарища, но ему не удалось, поэтому он вызвал на место происшествия спасателей.

Спасатели мужчину не обнаружили, поэтому для его поисков подключили водолазов.

"Сегодня тело мужчины обнаружено на глубине 4 м и на расстоянии 20 м от берега. Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции", — сообщили в ГСЧС.

Спасатели призвали украинцев не выходить на тонкий лед и не рисковать своей жизнью.

Напомним, что на девятый день нашли тело россиянки, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещение. Трагедия произошла на реке Оредеж, что в Ленинградской области.