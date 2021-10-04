Попросил от него отойти: под Луцком группа нетрезвых мужчин набросилась на ветерана АТО (видео)

Группа мужчин набросилась на бойца с кулаками.

В Торчине Волынской области возле остановки избили ветерана АТО. Несколько нетрезвых людей набросились на мужчину после того, как он попросил их от него отойти.

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Об этом в группе "Торчин SOS" рассказала очевидец события Иванка Улитовская.

По словам женщины, инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

"Всю ситуацию видела от начала до конца. Мужчина ждал на остановке маршрутку и разговаривал по телефону. Эти "смельчаки" в сильном алкогольном опьянения начали к нему приставать. Мужчина попросил их просто отойти, а в ответ получил телесные повреждения", — рассказывает Иванка .

Она сообщила, что свидетелями этого стали несколько человек, поэтому мужчины пришли на помощь атошнику, а на место происшествия вызвали полицию и скорую.

"Полиция приехала и пообещала, конечно, разобраться в этой ситуации, но возмущение просто не имеет границ ... Представьте себе, что на месте этого военнослужащего, не один год был в зоне АТО и защищал наши семьи, может быть ваш папа или сын, или дочь ... С мужчиной за этот короткий и ужасный период не успели конечно познакомиться, но это мужественный человек, выстояла. Не знаю чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу чтобы вы все знали наших местных "героев" в лицо", — написала женщина.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

В комментариях пользователи Сети отметили, что на бойца АТО напала группа ромов. По словам очевидцев, военнослужащий отказался писать заявление, сказал, что очень хочет домой, сел в маршрутку и уехал.

Напомним, что в Черновицкой области водитель автобуса, следовавшего по маршруту Горбовцы — Глубокая, отказал бойцу ООС в безвозмездном проезде и еще и устроил перебранку, ибо пассажиры стали на защиту парня.

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