Попросил пограничников его спасти: уклонист пытался бежать в Словакию, но заблудился

Пограничники спасли заблудшего в горах нарушителя, пытавшегося попасть в Словакию.

Об этом информируют в ГНСУ.

Муж заплатил за услуги $2000 "переправщикам" из соцсетей. Но они лишь указали ему направление движения.

"Конечно, довольно быстро в заросших лесом горах он потерял ориентировку и заблудился. Проведя целую ночь под дождем, замерзший, голодный и испуганный звуками диких зверей, он позвонил по телефону на горячую линию ГНСУ и попросил его спасти", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники разыскали обессиленного и переохлажденного и доставили его в подразделение, обогрели и накормили.

Правонарушителя ожидает суд за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, пограничники задержали четырех гребцов на Дунае. Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку.

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