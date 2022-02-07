Попросила дочь снять с нее крестик и пошла в другую комнату: в Днепре женщина выпала из окна

Попросила дочь снять с нее крестик и пошла в другую комнату: в Днепре женщина выпала из окна

Тело женщины обнаружили прохожие.

В Днепре под окнами многоэтажки нашли тело женщины. Незадолго до этого она чаевала с родными на кухне.

Об этом сообщает "Репортер".

Событие произошло вчера, 6 февраля, на улице Выборгской в Днепре. Под окнами дома обнаружили тело женщины без верхней одежды. Очевидец сообщил об этом в полицию и предположил, что женщина могла выпасть из окна.

Оказалось, что погибшая – 50-летняя местная жительница.

Как рассказали правоохранителям родные женщины, незадолго до этого сидели на кухне и пили чай. Вдруг погибшая попросила свою дочь снять с нее крестик, а затем пошла в другую комнату. Присутствующие не придали этому значения.

Через несколько минут в квартире стало холодно. Родные вошли в спальню погибшей и увидели открытое окно, а затем заметили тело женщины на земле.

Предсмертной записки на месте происшествия не было. Правоохранители будут разбираться при всех обстоятельствах дела.

Напомним, что мужчина, порезавший себе руку, когда пытался убить свою жену восьмидюймовым кухонным ножом, получит 17 500 фунтов стерлингов после того, как подал в суд на медучреждение за "преступную халатность" во время лечения его ран.

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