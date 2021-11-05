Попросила присмотреть за ее собакой и пыталась прыгнуть с моста: в Днепре прохожие спасли женщину (видео)

Попросила присмотреть за ее собакой и пыталась прыгнуть с моста: в Днепре прохожие спасли женщину (видео)

Женщину от рокового шага отговаривали прохожие.

В Днепре на Старом мосту женщина хотела покончить с собой. Она оставила предсмертную записку и пыталась прыгнуть вниз, но ее успели спасти прохожие.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

В полицию Днепра позвонил прохожий, который увидел женщину, стоявшую на мосту. Она намеревалась прыгнуть, а ее пытался удержать прохожий. Заявитель перебежал дорогу и вместе с другими свидетелями стал уговаривать женщину не прыгать.

До приезда скорой и полиции мужчинам удалось уговорить женщину не делать роковой шаг.

Как выяснилось, свести счеты с жизнью женщина намеревалась из-за проблем с мужем. В своей предсмертной записке она указала его номер телефона и попросила присмотреть за ее собакой.

Напомним, что в Луцке женщина изрезала себя и свою 2-летнюю дочь. В настоящее время они находятся в реанимации, а правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку