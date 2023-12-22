Попросила сделать интимное фото: в Тернополе девушка "развела" мужчину на деньги

Мужчина перевел девушке деньги и обратился в полицию.

В Тернопольской области девушка выманила у мужчины 20 тыс. грн. Она попросила сбросить ей интимное фото, а затем шантажировала своего знакомого.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

По данным полиции, житель Тернополя познакомился с девушкой в социальных сетях. Через несколько дней переписки "влюбленная" девушка предложила мужчине обменяться интимными фото.

"Заявитель не отказал, однако вместо получения ответного фото новой знакомой, получил шокирующее сообщение. Ловкая аферистка требовала 20 000 гривен за нераспространение в сети его откровенных фото. В конце концов мужчина, для сохранения репутации, перевел деньги на указанный счет, а уже тогда обратился за помощью в полицию", — сообщили в полиции.

Правоохранители открыли производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернопольской области женщина отдала "возлюбленному" из соцсетей 250 тыс. грн.

Читайте также: