Популярная рыба скоро может исчезнуть с прилавков магазинов - какая причина

Рыба

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В последнее время украинские рынки и супермаркеты испытывают существенный дефицит таких популярных видов рыбы, как толстолоб и щука. Ихтиологи связывают это с существенным сокращением объемов вылова, что произошло из-за военных действий в стране.

Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии имени И.И. Шмальгауза НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала изданию "Телеграф«.

По ее словам, причиной дефицита стал резкий спад в рыболовстве, обусловленный ограничениями и осложнениями в работе из-за войны. Она подчеркнула, что сейчас запрещено выходить на воду даже рыбакам-любителям, а для промышленных рыбаков получение соответствующих разрешений стало почти невозможным из-за военного положения и боевых действий.

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Кроме этого, значительная часть традиционных мест вылова, где раньше добывали толстолобика и щуку, сейчас недоступна из-за оккупации, минирования территорий и экологических проблем, связанных с потерей водных ресурсов, в частности после подрыва Каховского водохранилища.

Что касается цен, то в украинских супермаркетах рыба продается по достаточно высоким тарифам. Например, в сети «Сильпо» килограмм толстолобика стоит примерно 111 гривен, тогда как в «Varus» цена достигает почти 180 гривен за килограмм. Щуку в «Сильпо» пока не продают, а в «Varus» ее можно приобрести примерно за 197 гривен за килограмм.

Руководитель Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный отметил, что большинство речной рыбы, которая сейчас доступна на рынках и в магазинах, имеет украинское происхождение. Однако он признает, что объемы рыбных продуктов значительно снизились по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, что непосредственно сказывается на формировании цен.

Основными факторами дефицита рыбы на украинском рынке остаются военные действия, ограничения для рыболовов и экологические проблемы в регионах традиционного вылова.

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Напомним, ранее мы писали о том, что диетологи советуют есть рыбу минимум дважды в неделю, ведь она содержит меньше насыщенных жиров, чем красное мясо и птица, что помогает снизить уровень холестерина.