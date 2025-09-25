Популярные локации для туристов на Закарпатье станут бесплатными: куда поехать

Закарпатье / © pixabay.com

Всемирный день туризма, традиционно отмечаемый 27 сентября, станет настоящим подарком для всех путешественников, находящихся на Закарпатье. По этому случаю регион организует масштабную акцию, которая позволит бесплатно посетить ряд достопримечательностей.

Об этом сообщает управление туризма и курортов Закарпатской ОВО.

Легендарные замки и музеи: время бесплатного доступа

Главные культурные заведения Закарпатья откроют свои двери для всех желающих 26 сентября во второй половине дня.

В частности, посетители смогут бесплатно осмотреть экспозиции следующих музеев:

Ужгородский замок и скансен

Мукачевский замок «Паланок»

Закарпатский областной художественный музей

Хустский краеведческий музей

Время свободного доступа в эти заведения установлено с 14:00 до 17:00 26 сентября.

В дополнение к культурным достопримечательностям, в честь Дня туризма будет отменена плата за вход на территорию всех национальных парков Закарпатья.

В Управлении отметили, что вход будет свободен в течение целого дня 26 сентября.

Напомним, в украинских Карпатах появился новый живописный водоем, которого раньше не было на туристических маршрутах. Озеро, которое местные называют Негровым, возникло совсем недавно в массиве Горганы, между горами Большая Сивуля (1836 м) и Лопушна, недалеко от села Осмолода Ивано-Франковской области.

Его появление — результат человеческой деятельности: при вырубке леса тяжелая техника перекрыла горный поток, и в результате образовался новый водоем. Несмотря на искусственное происхождение она гармонично вписалась в дикую красоту горных пейзажей, окруженная густым лесом и каменистыми склонами.

Что делает Негровое особенным:

вода здесь очень чистая и прохладная;

официального названия озеро пока нет, но жители связывают его с названием местного потока;

на карте эта местность обозначена как Каменный камень, что станет ориентиром для туристов.

Хотя озеро совсем «молодое», оно уже стало привлекательной точкой для путешественников. Атмосферный лес вокруг подходит для пеших прогулок, охоты и небольших походов.