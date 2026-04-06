Популярных решений не будет: военная омбудсмен о мобилизации и уклонистах

Ольга Решетилова: установление сроков службы требует усиления мобилизации / © ТСН

В Украине невозможно ввести четкие сроки службы без существенного усиления мобилизационных мер.

Об этом заявила военная омбудсмен Ольга Решетилова в интервью «РБК-Украина».

По ее словам, в Офисе военного омбудсмана создали рабочую группу по изучению возможностей достижения четких сроков службы.

Решетилова отмечает: отсутствие определенности приводит к выгоранию и деморализации бойцов, находящихся на фронте еще с 2014 или 2022 годов.

«Так не должно быть. Мне говорят: это простая математика — посчитать, сколько нужно мобилизовать, и мы будем знать, скольких и когда мы сможем отпустить. Но формула действительно значительно сложнее. В нем должен быть учтен вопрос справедливой мобилизации. А справедливая мобилизация упирается еще в ряд вопросов, например, справедливого бронирования или коррупционных схем. И с этим нужно работать», — говорит военная омбудсмен.

Будет ли усиление ответственности за СОЧ

По мнению военной омбудсменки, сначала должно быть ужесточение ответственности для уклонистов, а только потом — усиление ответственности за СОЧ.

«Выходит, мы декларируем, что военнослужащие — это лучшие люди, мы им благодарны, но вся ответственность и все ограничения постоянно падают только на них. Большая часть общества не испытывает этих ограничений, не испытывает своей ответственности», — отмечает Решетилова.

Четкие сроки службы могут уменьшить количество уклонистов

Омбудсмен считает, что многие военнообязанные уклоняются от службы, потому что боятся неопределенности. И если им сказать, что они идут служить на 2 или на 3 года, будут ротации, то количество «отказников» будет меньше.

Популярных решений не будет

«Здесь очень много составляющих, и формулу непросто вывести. Надо не только посчитать, сколько у нас мобилизационного ресурса, сколько у нас уже служит, сколько придется уволить, если будут сроки службы. Еще есть вопросы социологии, социальной психологии, коммуникации. И это все укладывается в формулу… Но нужно сказать, что здесь популярных решений не будет. Очевидно, они будут непопулярны, и общество должно быть готово к этому. Убегающим от службы уже не один год это не понравится», — предупредила Решетилова.

Она подчеркнула, что «нельзя паразитировать бесконечно на одних и тех же людях, потому что их ресурс тоже заканчивается».

Вопросы сроков службы не решить без усиления мобилизации

Решетилова согласилась, что четких сроков службы не следует ждать без усиления мобилизации.

Ранее военная омбудсменка Ольга Решетилова назвала неожиданную статистику СЗЧ. По ее словам, большинство случаев происходит среди новобранцев еще до боев.