Популярный овощ стремительно дешевеет уже вторую неделю подряд: какая причина

На этой неделе предложение картофеля на украинском рынке значительно увеличилось, поскольку фермеры, ранее воздерживавшиеся от продаж в ожидании роста цен, начали распродавать имеющиеся объемы картофеля. Принять такое решение производители были вынуждены в связи со снижением спроса и ухудшением качества данной продукции.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Продажи картофеля в Украине за последние несколько дней заметно упали. При этом понижение цен, по мнению самих производителей, ситуацию никак не спасает. Сегодня фермеры готовы отгружать качественный картофель за 14-20 грн/кг ($0,37-0,52/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем за неделю до этого, но интерес покупателей остается крайне низким.

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Стоит добавить, что картофель в Украине все же стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, учитывая достаточно низкий спрос на овощи, украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего удешевления в данном сегменте.

Напомним, в Украине цены на свеклу уже выше прошлогодней и продолжают расти.

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