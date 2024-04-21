Популярный ресторан возле Луцка отказал вдове погибшего защитника в поминальном обеде: подробности

Жене погибшего Героя Александра Гнатюка, погибшего 25 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области, отказали в проведении поминального обеда в их заведении. Речь идет о ресторанном комплексе "Рожь" возле Луцка.

Об этом Иванна Цюх – вдова погибшего Героя сообщила на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что в субботу, 20 апреля, прошла годовщина от гибели ее мужа

"Между пациентами я начала обзванивать заведения около Гаразджи, где похоронен мой муж. В одном заведении было все занято. Я позвонила в ресторанный комплекс "Рожь", спросила у администратора, есть ли возможность в субботу, 20 апреля с 13 до 15 часов сделать поминальный обед за мужем. Меня опросили вечером приехать, согласовать меню", — рассказала жена Героя в видео.

По ее словам, она приехала в заведение с коллегами, ставшими свидетелями ситуации.

"Администратор Виталий не услышал, оказывается, что это будет поминальный обед. Он был под хмельком. Я ему объяснила, что не надо пить на рабочем месте и тогда со слухом будет все хорошо. Мы общались с администратором, он сказал, что у них будет еще два крестина и два дня рождения в то время. Он показал, где мы должны сидеть.

После чего женщине сказали, что они не проводят поминки.

"Я ему говорю, что я не прошу скидок, я просто хочу два часа провести время с родными людьми для себя, для своей семьи, для своего мужа, с приехавшими его собратьями. Он говорит: "Как вы это будете делать? Там юбилей, крестины, а вы со своими поминками. Может, пойдете в беседки?". При девятиградусной или десятиградусной температуре? Я спросила, где это у них прописано, потому что в правилах такого нет. Зато он нагло ответил "это я так сказал. Я вам это озвучиваю ", — продолжила рассказ женщина.

Однако впоследствии администратор понял, какая "популярность" его может ожидать после огласки ситуации.

"Когда он увидел, что восставали все свидетели, которые были в шоке, что такое происходит на 10 год войны и 2 года полномасштабной, где ребят мимо везут ежедневно "на щите" по той дороге. У него риторика изменилась, куча предложений и прочее". Мы пошли в другое заведение "Макис" в 300 метрах от этого. Девочки нас успокоили, хорошо приняли, пообещали, что все будет хорошо и все хорошо сделали", — отметила Иванна Цюх.

В соседнем заведении женщине рассказали, что это уже не первый случай, когда людям отказывают в проведении поминок.

"У них так и есть, такая политика, люди часто к нам приходят, им там отказывают, они плачут, жалуются и такая ситуация. У меня не было слез, у меня была ярость. Хочу попросить всех придать популярность этому заведению и изменить их политику. и чтобы это было уроком для других " — добавила Иванна Цюх.

Реакция на скандал

В свою очередь, в заведении "Рожь" ситуацию не прокомментировали. Они публикуют сообщения о подготовке к Пасхе и о предзаказе Пасхальных корзин.

Ресторан не отреагировал на скандал

Тем временем возмущенные пользователи Сети "забросали" одно из сообщений заведения негативными комментариями.

Комментарии возмущенных пользователей под сообщением заведения

Комментарии возмущенных пользователей под сообщением заведения

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