Популярный ресторан возле Луцка отказал вдове погибшего защитника в поминальном обеде: подробности

Администратор заведения был в нетрезвом состоянии.
Жене погибшего Героя Александра Гнатюка, погибшего 25 апреля 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области, отказали в проведении поминального обеда в их заведении. Речь идет о ресторанном комплексе "Рожь" возле Луцка.
Об этом Иванна Цюх – вдова погибшего Героя сообщила на своей странице в Facebook.
Она рассказала, что в субботу, 20 апреля, прошла годовщина от гибели ее мужа
"Между пациентами я начала обзванивать заведения около Гаразджи, где похоронен мой муж. В одном заведении было все занято. Я позвонила в ресторанный комплекс "Рожь", спросила у администратора, есть ли возможность в субботу, 20 апреля с 13 до 15 часов сделать поминальный обед за мужем. Меня опросили вечером приехать, согласовать меню", — рассказала жена Героя в видео.
По ее словам, она приехала в заведение с коллегами, ставшими свидетелями ситуации.
"Администратор Виталий не услышал, оказывается, что это будет поминальный обед. Он был под хмельком. Я ему объяснила, что не надо пить на рабочем месте и тогда со слухом будет все хорошо. Мы общались с администратором, он сказал, что у них будет еще два крестина и два дня рождения в то время. Он показал, где мы должны сидеть.
После чего женщине сказали, что они не проводят поминки.
"Я ему говорю, что я не прошу скидок, я просто хочу два часа провести время с родными людьми для себя, для своей семьи, для своего мужа, с приехавшими его собратьями. Он говорит: "Как вы это будете делать? Там юбилей, крестины, а вы со своими поминками. Может, пойдете в беседки?". При девятиградусной или десятиградусной температуре? Я спросила, где это у них прописано, потому что в правилах такого нет. Зато он нагло ответил "это я так сказал. Я вам это озвучиваю ", — продолжила рассказ женщина.
Однако впоследствии администратор понял, какая "популярность" его может ожидать после огласки ситуации.
"Когда он увидел, что восставали все свидетели, которые были в шоке, что такое происходит на 10 год войны и 2 года полномасштабной, где ребят мимо везут ежедневно "на щите" по той дороге. У него риторика изменилась, куча предложений и прочее". Мы пошли в другое заведение "Макис" в 300 метрах от этого. Девочки нас успокоили, хорошо приняли, пообещали, что все будет хорошо и все хорошо сделали", — отметила Иванна Цюх.
В соседнем заведении женщине рассказали, что это уже не первый случай, когда людям отказывают в проведении поминок.
"У них так и есть, такая политика, люди часто к нам приходят, им там отказывают, они плачут, жалуются и такая ситуация. У меня не было слез, у меня была ярость. Хочу попросить всех придать популярность этому заведению и изменить их политику. и чтобы это было уроком для других " — добавила Иванна Цюх.
Реакция на скандал
В свою очередь, в заведении "Рожь" ситуацию не прокомментировали. Они публикуют сообщения о подготовке к Пасхе и о предзаказе Пасхальных корзин.
Тем временем возмущенные пользователи Сети "забросали" одно из сообщений заведения негативными комментариями.
Ранее мы рассказывали, что в прифронтовом Харькове персонал одного из общепитов выгнал военного из заведения. Но их отговорка просто собьет с ног любого. Посетителей якобы раздражает военная форма.