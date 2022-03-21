Популярный украинский бренд белья заподозрили в торговле в РФ: покупатели заявили о бойкоте

Бренд экспортировал украинское белье в Белорусь.
Популярный украинский бренд белья Jasmine Lingerie из Луцка попал в скандал. Пользователи в социальных сетях обвинили компанию в торговле в России. Также покупателей заявили о бойкоте их продукции и прокомментировали ситуацию:
- " Зачем они так, я их любила"
- "Жесть, я очень разочарована. Обойдусь без Jasmine, к сожалению, что раньше так много покупала у них".
- "Жаль, хотела себя порадовать хорошим".
- "Я принципиально не буду покупать ничего, даже если намек есть".
- "Бойкот!"
- "Омг, тоже сейчас сижу в их бюстгальтере".
- "Руки чешутся витрину разбить".
Более 20 дней компания не выражала свою позицию по поводу войны с Россией, только после обвинений появилось заявление об отсутствии экспорта в РФ.
"Официально! Компания Jasmine Lingerie принципиально и никогда не экспортировала продукции в Россию, несмотря на сотни запросов.
Но у Jasmine почти 1000 оптовых партнеров по всей Украине и миру у всех есть страницы в соцсетях, работающих независимо от нас, поэтому проконтролировать всех физически невозможно. Мы уже связываемся с владельцами страниц с просьбой закрыть их", — говорится в заявлении.
Однако после этого заявления юзеры обнаружили и российский сайт компании, и брендовый магазин в Екатеринбурге, и контент с украинскими моделями.
Позднее руководство компании приняло решение провести прямой эфир в Instagram, чтобы ответить на вопросы, взволновавшие покупателей белья.
Во время прямого эфира генеральный директор компании и владелец компании Елена Очеретная начала убеждать, что в 2014 году Jasmine приняла решение не работать с РФ и отказывали на немалое количество запросов из РФ. "Никакого экспорта в Россию не было", – сказала она.
Представительница компании белья добавила, что не было экспертных отгрузок из-за таможни. Мол, позже соответствующие документы, подтверждающие это, будут опубликованы.
Речь шла о том, что фирма торгует с Казахстаном, Польшей, Саудовской Аварией и экспортировала продукцию в Беларусь. Как их продукция оказалась в России, им неизвестно, вероятно, она появилась в РФ контрабандным путем, хотя и не знали о магазине в Екатеринбурге, который обнаружили бдительные пользователи. Пользователи убеждают, что в магазине скопировано все, есть новые коллекции и соответствующий контент. "Каким образом в российские ресурсы попадут видео бекстейджа, снятые в Украине с украинскими моделями?" — интересовались покупатели белья.
Также утверждалось, что в России заказ этого белья возможен и на интернет-площадке Wildberries. К тому же все приходит в фирменной упаковке.
Отсутствие заявления по поводу войны с РФ, генеральный директор объяснила тем, что бренд не хотел пиариться на войне. А что касается российского сайта, то они о нем ничего не знают и не имеют к нему отношения.
Она убеждена, что сложившаяся ситуация – несправедлива, ведь бренд Jasmine Lingerie зарегистрирован в Украине, а не в России.
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