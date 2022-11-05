Популярный завтрак может стать причиной развития рака: исследование

Многие любят есть на завтрак яичницу или омлет. Однако ученые недавно связали потребление большого количества яиц с повышенным риском рака. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В журнале Frontiers in Nutrition были опубликованы результаты проведения когортного исследования, в котором приняли участие эксперты из разных стран мира. Оно подтвердило связь между холестерином, содержащимся в яйцах, с повышенным риском смерти от определенных заболеваний. В том числе, сердечных заболеваний и рака. Специалистами было проанализировано 55 научных работ, в которых были опубликованы данные о почти 2,8 миллиона человек.

Результат исследования поразил: каждое употребленное яйцо увеличивает риск смерти от сердечного заболевания или другой причины на 7%, а от рака на целых 13%. При этом следует отметить, что в группе риска находятся люди, которые съедают в среднем половину яйца в день или добавляют этот продукт в свой рацион более трех раз в неделю.

Однако врачи не советуют пересматривать свой утренний рацион, даже после получения таких результатов. По словам диетологии Джули Лендфорд, существует большое количество других факторов, которые упивают на развитие рака. А потому, если вы перестанете употреблять в пищу яйца, это не сможет значительно повлиять на ваше здоровье. Она уверена, что большую пользу приносит всеобщая диета. Также врач посоветовал обязательно ежедневно есть свежие фрукты и овощи, заниматься спортом и пить достаточное количество жидкости.

Кроме этого следует отметить, что потребление яиц в небольшом количестве приносит организму пользу. Этот продукт способен поддерживать иммунную систему организма, повышать уровень энергии, улучшать качество ногтей, волос, кожи.