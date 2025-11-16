Популяция воробьев стремительно сокращается: ученые очертили причины

Воробей / © Associated Press

Число городских воробьев в Европе и Украине продолжает уменьшаться. Исследователи объясняют, что эти птицы полностью зависят от человека, а современные города перестали давать им то, что когда-либо обеспечивало комфортную жизнь.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала орнитологиня, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо.

В чем дело

Воробей домашний — вид, который издавна живет рядом с людьми настолько давно, что не сохранилось никаких письменных упоминаний о существовании этой птицы в диких условиях. Биологи предполагают, что воробьи поселились возле человеческих поселений с момента появления первых аграрных общин и полностью привязали свое выживание к человеческой деятельности.

«Когда населенные пункты были преимущественно сельскими, воробьям было идеально рядом с людьми: те выращивали сельскохозяйственные культуры, держали скот, который кормили и птицам всегда было что есть», — отмечает Анна.

В городах ситуация была более сложной, но птицам помогало наличие лошадей — воробьи питались рядом с ними и находили зерно в помете. После промышленной революции, когда лошадей практически полностью вытеснили машины, численность воробьев в городах резко снизилась. Тогда в Западной Европе появились первые научные отчеты об уменьшении популяции этого вида.

Несмотря на то, что со временем птицы адаптировались к жизни среди автомобилей и бетонных кварталов, во многих городах Европы количество воробьев снова падает. Ученые объясняют, что этому способствует несколько факторов:

Современная система обращения с отходами лишила воробьев легкого доступа к пище — закрытые контейнеры и пакеты не позволяют найти остатки, а в отличие от голубей, воробьи не способны разрывать твердую упаковку;

Отсутствие мест для гнездования — эти птицы живут колониями. Им нужны какие-то щели или груды хвороста. А современные дома строят так, что воробьи не имеют возможности там сделать гнезда», — говорит орнитологиня.

Кроме того, эти птицы держатся низко над землей и нуждаются в кустах и невысокой растительности. Когда территории массово благоустраивают, удаляют чащи и заменяют их декоративными деревьями, воробьи теряют свою естественную городскую экосистему.

Ранее речь шла о том, что воробьи играют ключевую роль в борьбе с вредителями. Так, одна птица в день может съесть до 400 гусениц или несколько десятков взрослых насекомых.

Особенно активно воробьи охотятся во время размножения — в этот период до 80% их рациона составляют насекомые-вредители.