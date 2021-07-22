Попытался остановить грузовик: в Полтавской области водовоз раздавил водителя (фото)

От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В г. Карловка Полтавской области припаркованный водовоз, в котором не было водителя, внезапно тронулся с места, 59-летний мужчина, пытаясь остановить грузовик, погиб под его колесами.

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Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Как отмечается, трагедия произошла в четверг, 22 июля, в 8:00. Припаркованный водовоз, в котором не было водителя, внезапно тронулся с места. 59-летний водитель пытался его остановить, однако попал под колеса грузовика. Пострадавшего госпитализировали, в 12:00 он скончался в больнице.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Херсонщине мусоровоз раздавил бездомного.

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