Попытался сжечь детей на Харьковщине: суд избрал меру пресечения злоумышленнику

Мужчину подозревают в законченном покушении на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное опасным для жизни многих лиц способом.

Суд избрал меру пресечения для мужчины, который накануне облил бензином и пытался поджечь пятерых несовершеннолетних в кафе-магазине села Станичное на Харьковщине.

Об этом Харьковская областная прокуратура сообщила 30 ноября.

40-летнему злоумышленнику было объявлено о подозрении по факту оконченного покушения на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

По данным следствия, 28 ноября пьяный житель села Станичное Красноградского района в кафе-магазине пытался поджечь пятерых несовершеннолетних – девушек 11, 12, 13, 17 лет и парня 13 лет. Злоумышленник бросил в подростков бутылку с бензином.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток", — сообщили в прокуратуре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дети, которых пытался сжечь пьяный мужчина, рассказали о пережитом

Напомним, 28 ноября стало известно, что в селе Станичное в Харьковской области пьяный мужчина облил подростков бензином и попытался их поджечь. Этот момент был запечатлен на видео. Злоумышленник быстро вылил бензин, сразу поджег его и уже через мгновение компания подростков оказалась в огне.

Момент поджога подростков в Харьковской области/Скриншот

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