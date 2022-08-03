Попытка №2: оккупанты с двумя танками пытались прорвать оборону ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области российские оккупанты стремятся вернуть себе отраженные у них ВСУ позиции.

За прошедшие сутки они провели разведку боем под прикрытием двух танков.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"По рубежу Сухой Пруд — Белогорка враг попытался провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не было. С потерями отошел", — отметили в ОК "Південь".

Следует отметить, что это не первая подобная попытка кафиров. 24 июля была аналогичная попытка. Противник силами более 50 воинов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухой Пруд, Андреевка и силами к мотострелковому и танковому взводам в направлении Брускинское, Белогорка проводил наступательные действия. Тогда ВСУ также их "притормозили".

Враг также продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Оккупанты начали создание ударной группировки на Криворожском направлении.

"Совершенно вероятна и подготовка враждебного контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области", — сообщают в командовании.

Напомним, что ВСУ нанесли еще один удар по базе российских военных.

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