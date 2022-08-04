Попытка амнистировать государство-террориста: Зеленский прокомментировал скандальный отчет Amnesty International

По словам президента, международная правозащитная организация Amnesty International перекладывает ответственность с агрессора на жертву.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальный отчет организации Amnesty International.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 4 августа.

"К сожалению, сегодня организация Amnesty International попыталась амнистировать государство-террорист и переложить ответственность с агрессора на жертву", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что нет и не может быть никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

"Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и откровенно террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", – убежден президент.

Зеленский рассказал, что почти 200 одних лишь религиозных сооружений – храмов и молитвенных домов разных конфессий – повреждены или разрушены российскими ударами. Кроме того, оккупанты повредили или разрушили:

около 900 медицинских учреждений;

более 2200 образовательных учреждений;

десятки университетов, сотни школ и детских садов.

Президент напомнил, что оккупанты неоднократно сознательно лупили из артиллерии и минометов по очереди людей по воде, эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта и даже по мемориалам жертвам Холокоста или кладбищам.

В частности, он напомнил о теракте в лагере с военнопленными в Оленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов якобы оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, так и ответственность за гибель людей разделяете с ними", – подытожил президент.

Напомним, что Amnesty International обвинила ВСУ в расположении техники и оружия в жилых районах.

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