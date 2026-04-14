Попытка устроить катастрофу во время "большой воды": новые детали атаки на Печенежскую дамбу

Атака на дамбу

Реклама

Российские войска совершили очередную атаку на дамбу Печенежского водохранилища, применив управляемые авиационные бомбы.

По данным 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины, четыре КАБа попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, еще два — упали в воду. Впрочем, критический объект не поврежден.

Удар по Печенежской дамбе — какая цель РФ

Враг избрал момент весеннего половодья, когда в водохранилище наблюдается максимальный уровень воды. В случае повреждения дамбы это могло бы привести к масштабному затоплению населенных пунктов ниже по течению и экологической катастрофе.

Реклама

После неудачной атаки российская сторона, по данным украинских источников, прибегла к информационным вбросам, распространяя фейки о якобы повреждении дамбы и аварийном сбросе воды.

«Дамба не повреждена. Сброс воды производится в плановом контролируемом режиме. Ситуация полностью мониторится. Учитывая опыт предыдущих коварных атак, заранее разработаны планы быстрого реагирования на любые форс-мажорные обстоятельства», — сообщили защитники.

Украинская сторона отмечает, что информация об аварийном состоянии объекта не соответствует действительности.

Атака РФ по Печенежскому водохранилищу

Как мы писали, российские войска 14 апреля атаковали Печенежскую дамбу на Харьковщине, выпустив по объекту шесть управляемых авиабомб. «Это самое большое водохранилище области и критически важный объект — как для Харькова, так и для всей территории», — подчеркнул глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.