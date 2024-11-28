Попытка кражи памятника в Сумах: полиция задержала вора с поличным

Обвинительный акт уже направлен в суд для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители Сум задержали 42-летнего местного жителя, пытавшегося похитить металлическую статую из Мемориала вечной славы на улице Герасима Кондратьева. Инцидент произошел, когда злоумышленник с помощью инструментов вырезал статую и пытался вывезти ее с территории мемориала на коляске.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

После получения сообщения о попытке кражи, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, по свидетельству очевидца, быстро установила личность преступника. Полицейские пресекли преступные действия мужчины и изъяли у него памятник, режущий инструмент, а также другие вещественные доказательства.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины, касающейся надругательства над могилой. Обвинительный акт уже направлен в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что в Кривом Роге злоумышленник похитил с банковского счета военного 460 тысяч гривен.

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