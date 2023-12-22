Попытка не удалась: украинские снайперы ликвидировали окупантов, которые двигались в сторону позиций ВСУ (видео)

Россияне продолжают "сунуть", хотя это всегда кончается смертью.
На Купянском направлении русские войска пытались продвинуться в сторону украинских позиций. Снайперы 8-го отдельного полка ССО отразили попытку захватчиков.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Какие потери врага
Филигранная работа наших снайперов обеспечила хороший результат. Враг понес потери в живой силе.
"По группе был открыт огонь, в результате чего противник не досчитался двух "освободителей", – отметил Бутусов.
Ранее стало известно, что ВСУ на юге уничтожили три вражеских бомбардировщика.
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