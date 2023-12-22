Попытка не удалась: украинские снайперы ликвидировали окупантов, которые двигались в сторону позиций ВСУ (видео)

Россияне продолжают "сунуть", хотя это всегда кончается смертью.

На Купянском направлении русские войска пытались продвинуться в сторону украинских позиций. Снайперы 8-го отдельного полка ССО отразили попытку захватчиков.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Украинские снайперы ликвидировали оккупантов, двигавшихся в сторону позиций ВСУ

Какие потери врага

Филигранная работа наших снайперов обеспечила хороший результат. Враг понес потери в живой силе.

"По группе был открыт огонь, в результате чего противник не досчитался двух "освободителей", – отметил Бутусов.

Ранее стало известно, что ВСУ на юге уничтожили три вражеских бомбардировщика.

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