Попытка не удалась: ВСУ показали отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

Наши бойцы показали кадры отражения штурма окупантов в направлении Кременной. Задание выполнили воины бригады Национальной гвардии "Буревой".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали отражение вражеского штурма на Кременском направлении

Группа противников пыталась ворваться на наши позиции прямо на танке, но их остановили и сожгли. Штурмовиков уничтожили в ближнем окопном бою или взяли в плен, лишь некоторым удалось временно скрыться.

Напомним, российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 429 580 своих военных, в том числе 1160 человек – за последние сутки.

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