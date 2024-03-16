Попытка не удалась: ВСУ показали отражение вражеского штурма на Кременском направлении (видео)

Враг понес серьезные потери.
Наши бойцы показали кадры отражения штурма окупантов в направлении Кременной. Задание выполнили воины бригады Национальной гвардии "Буревой".
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
Группа противников пыталась ворваться на наши позиции прямо на танке, но их остановили и сожгли. Штурмовиков уничтожили в ближнем окопном бою или взяли в плен, лишь некоторым удалось временно скрыться.
Напомним, российские войска за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли около 429 580 своих военных, в том числе 1160 человек – за последние сутки.
Читайте также: