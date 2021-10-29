Попытка подкупа народного депутата: предлагали 100 тысяч долларов ежегодно за блокирование законопроекта

Во время передачи взятки сотрудники СБУ задержали руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

В пятницу, 29 октября, на попытке подкупа депутата Верховной рады за внесение нужной правки в законопроект и его отсрочку на неопределенный период задержали руководителя организации, которая сейчас занимается авторскими правами и выплатой роялти исполнителям.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Народный депутат, которого пытались подкупить, является одним из авторов законопроекта №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Этот документ фактически ликвидирует организацию, являющуюся фактическим монополистом на этом рынке.

“Предполагалось, что организация передает большую часть средств исполнителям – поскольку они имеют авторские права на музыку. Впрочем, пользуясь монопольным положением на рынке, злоумышленник создал несколько "компаний-прокладок". Денежные средства проходили через них и исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало прибыль музыкантов в несколько раз”, — говорится в сообщении.

Руководитель организации (очевидно, речь идет о директоре Общественного союза УЛАСП Александре Никине, — ТСН) предложил инициатору законопроекта $100 тысяч ежегодно за внесение необходимых правок, а также возможность его отсрочки до голосования на неопределенный срок.

Передать деньги нардепу мужчина пытался через его помощника и был задержан сотрудниками СБУ. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, ранее в пункте пропуска аэропорта "Борисполь" 24-летний россиянин за право попасть в Украину предложил пограничнику взятку в размере одной тысячи долларов.

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