Попытка РФ расширить войну и тяжелые потери в энергетике: главное из обращения Зеленского

Президент Украины предупредил, что на восстановление энергоструктуры понадобится много времени и усилий.

Владимир Зеленский провел совещание по защите и восстановлению украинской энергетики и общей ситуации в энергосфере. На совещании присутствовали премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, военные и представители энергокомпаний.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 17 мая.

"Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики – новой энергетики, которая будет способна работать, несмотря на угрозы российского террора", – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, предусматривающему проведение плановых ремонтных работ и подготовку атомной генерации.

"Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областных и местных властей, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого к потреблению", – отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что Силы обороны Украины сдерживают российское натиск в Харьковской области. Он добавил, что самые ожесточенные бои ведутся в Донецкой области – на Покровском направлении.

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и в то же время попытки укрепить его пропаганду – пропаганду, направленную и на мировых лидеров. Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной. Наша задача – сорвать российскую попытку расширить войну и не давать оккупанту сломать и фронт, и нашу дипломатию", — подчеркнул президент.

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