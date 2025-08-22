ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
121
1 мин

Попытка россиян "взять" украинский дрон закончилась не так, как они ожидали: что произошло

В бухте Новороссийска украинский морской дрон-камикадзе разразился, когда российские военные пытались поднять его, чтобы рассмотреть.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дрон (иллюстративное фото)

Дрон (иллюстративное фото) / © скрин с видео

Украинский морской дрон, потеряв связь с управлением, сдетонировал при попытке россиян поднять его из бухты Новороссийска. В результате взрыва погибли пятеро российских элитных водолазов-разведчиков.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, один из морских дронов во время операции в Черном море прорвался в бухту Новороссийска. Из-за действия враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дрон потерял управление и начал дрейфовать.

Российское командование, вместо того чтобы уничтожить беспилотник, решило поднять его для исследования. Для этого отправили группу из пяти высококвалифицированных водолазов-разведчиков. Во время манипуляций дрон взорвался и ликвидировал всю группу. Это событие вызвало недовольство среди российских военных в Новороссийске. Они считают приказ командования «бессмысленным» и «мясным», что привело к потере ценных специалистов.

Ранее бойцы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 20 августа уничтожили катер с российскими военными в районе Железного Порта Херсонской области и сняли этот факт на видео.

Также нефтепровода «Дружба», по которому транспортировалась российская нефть в Европу, уже нет — Украина его разбила наголову.

