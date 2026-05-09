Попытка штурма ТЦК в Закарпатье: военные открыли огонь для сдерживания толпы (видео)

Штурм ТЦК на Закарпатье / © скриншот с видео

На Закарпатье в поселке Межгорье Хустского района возник конфликт возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ситуация накалилась после мобилизации представителя местной ромской общины, что спровоцировало протест и попытку силового проникновения на объект.

Об этом написал закарпатский блогер и журналист Виталий Глагола в Telegram и обнародовал видео.

Детали инцидента

По сообщению Виталия Глаголы, вблизи 2-го отдела Хустского РТЦК и СП собралось около 30 человек. Толпа пыталась выломать дверь и прорваться внутрь здания.

Чтобы остановить штурм, работники ТЦК применили оружие. По предварительным данным, раздались по меньшей мере четыре выстрела. Большинство выстрелов было произведено из стартового пистолета. Как минимум один выстрел был произведен из автомата Калашникова (вероятно, холостой патроном).

Противоречивые показания и позиция руководства

Особое внимание привлекает реакция руководства учреждения. По информации источников, ВрИО начальника отдела майор Роман Салыга сначала отрицал факт стрельбы.

Сначала звучала версия, что выстрелов вообще не было. Затем ее сменили на версию о двух холостых выстрелах. Однако видеодоказательства с места событий подтверждают, что звуков выстрелов было не менее четырех.

Также возникает вопрос о происхождении боеприпасов: по данным изнутри учреждения, холостые патроны для АК обычно используются исключительно во время церемоний прощания с павшими Героями.

Вопросы, на которые должно ответить следствие

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшествия. Ключевыми направлениями расследования являются:

кто именно открывал огонь;

из какого оружия стреляли;

почему в автомате были холостые патроны;

кто пытался скрыть реальное количество выстрелов.

Официальных комментариев от прессслужбы Закарпатского ОТЦК и СП на данный момент поступало.

Дата публикации 20:47, 09.05.26

