Попытка убийства украинского ученого: Россия охотится на чудо-оружие, которое создали в отечественном институте

Благодаря СБУ ученому и его коллеге удалось выжить при покушении на их жизнь.

В Украине разработали чудо-оружие. В нем есть специальный генератор, который производит импульс фантастической мощности: так называемый "взрыво-магнитный". Этот импульс — парализует всю электронику вокруг. Если это командный пункт — все экраны компьютеров в нем — мгновенно становятся черными. А мощные ракеты, которыми по этому пункту руководили, — превращаются в мертвый железо.

Об этом сообщают в сюжете ТСН.Тиждень.

Взрыво-магнитный генератор, который создали в Украине, чудо-оружие, которое дает возможность без человеческих жертв закончить войну. Разработка настолько ценна, что Кремль начал целую охоту за ее автором. Но — как это часто бывает — что-то пошло не так.

Покушение на разработчика

Виталий Зарубин, сотрудник института электромагнитных исследований, увидел лицо своего убийцы за несколько секунд до того, как тот нажал на кнопку подрыва взрывчатки. Причина по которой посягали на жизнь украинского ученого — новая высокотехнологичная отечественная военная разработка.

Киллер приехал в Северодонецк из российского города Улан-Удэ. Выезжал в спешке. Даже не успел изменить теплые лыжные штаны на менее заметен на юге одежду. Здесь, в Украине, его ждал фальшивый паспорт с трезубцем, который ему в условленном месте оставил сотрудник ФСБ.

С начала каждый шаг киллера был под контролем контрразведки СБУ. В режиме двадцать четыре на семь. Перед выполнением "заказа" наемник нашел подготовленную для него взрывчатку — магнитную мину под одной из плит в центре Северодонецка.

Киллер постоянно следил следит за старой "Тойотой", которая принадлежит сотруднику института электромагнитных исследований, его интересовал пассажир — заместитель директора института, который разрабатывает электромагнитное оружие. Именно под пассажирское сиденье пришелец из России установил взрывчатку. В машину сели двое, Виталий Зарубин и его пассажир тоже ученый. Киллер с пультом отошел на безопасное расстояние и нажал на кнопку. Синяя машина должна была разлететься на куски неподалеку детской площадки.

С обреченного авто на потуги киллера смотрели две пары глаз. Оба мужчины полностью сознательно участвовали в спецоперации. Понимали — вроде все под контролем. Но эти секунды глаза в глаза с киллером — говорит Виталий — никогда уже не забудет.

"Он взял пульт стал нажимать и поворачивать голову в нашу сторону. Нажимает и возвращает. Нажимает. И удивление. Возвращает голову в нашу сторону, холодок по телу прошел", — рассказывает Виталий Зарубин, сотрудник института электромагнитных исследований:

Заминированный автомобиль не взорвался. А душегуба мгновенно скрутили люди в штатском. Он не знал, что за несколько часов до его визита "закладку" с адской машинкой посетили полицейские взрывотехники. Они заменили устройство на точно такой же сделан муляж, а настоящую взрывчатку отдали экспертам.

Киллер-неудачник сейчас за решеткой, в следственном изоляторе. И он убежден, что заказчики вскоре вытянут его отсюда. Именно поэтому соглашается открыть лицо.

"Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромным, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не посрамит честь свою, ну, не бросит человека, которого они отправили", — говорит киллер.

Известно, что киллер имеет два высших образования.

Как все было

За несколько месяцев до покушения контрразведчики задержали российского агента при попытке купить документацию на разработку украинского высокотехнологичного оружия. В ее основе мощный электромагнитный импульс, от которого невозможно спасти электронные устройства. Секретные данные должен был продать врагу почтенный отечественный ученый. Но вместо этого он передал информацию об агенте украинской контрразведке.

"Мне сказали, ликвидируй провокатора. Там не было слова "свидетель". Мне сказали, провокатор и агент СБУ", — говорит подозреваемый в покушении на убийство.

Почему Россию так интересует разработка украинцев

В институте, где работает Виталий Зарубин, производят компоненты для радиоэлектронной боеголовки. Уже несколько десятилетий в секретных лабораториях ученые пытались создать оружие будущего. И вот она, пушка, которая способна "убить" всю электронику противника — взрывомагнитный генератор. Она умножает на ноль все новейший арсенал враждебного соседа. Неудивительно, что Россия пытается украсть документацию из этого института.

Этот прибор генерирует импульс, который превращает боевой дрон на беспомощный кусок железа. Генератор легко справится с целым роем "безпилотников". От одного невидимого выстрела они падают с неба, как добыча к ногам охотника.

Такой компактный генератор, как утверждают ученые, не вредит людям, однако "убивает" всю высокую технологию противника. Дроны падают, радиостанции замолкают, компьютеры выгорают, а следовательно ракеты никуда не летят, превращаясь в мертвое железо. Если, вместо боевой вещества, его установить на бомбу, ракету или снаряд, то можно оставить войско противника без командных пунктов. И без лишних жертв закончить войну.

"Результат — бесповоротное поражение всей электроники в радиусе трехсот метров. Если сбросить над командным пунктом — то ему конец. Все будет, но работать он не будет", — говорит директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач.

Заказчиками генераторов, здесь производят серийно, есть только зарубежные друзья Украины. Зато наш враг настойчиво охотится за украинскими военными секретами. И нынешняя неудачная попытка завладеть ими точно не была последней.

"Киллер из Улан-Удэ": как Россия охотится на создателей украинского супероружия

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