Попытка уничтожить Мадьяра: ВСУ рассказали о неудачной атаке россиян

Фото с совещания с командирами

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Командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке одновременного уничтожения руководства дроновых подразделений. По его словам, вражеская атака состоялась 25 июля, однако не достигла своей цели.

Об этом Мадьяр написал в своей Facebook-сообщении, в котором также подытожил достижения Линии Дронов — новосозданной Группировки Сил беспилотных систем ВСУ.

«Каждый четвертый йоблик и каждая третья вражеская цель из верифицированных/подтвержденных этим летом — это результат работы Казаков с Линии Дронов», — отметил он.

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Среди командиров, которые принимают активное участие в операциях, он упомянул позывные: «Феникс», «К-2», «Птицы Мадьяра», «Рарог» и «Ахиллес». Все они, по словам Мадьяра, недавно провели совместное совещание на Донбассе, где обсудили итоги и планы.

Также он прокомментировал неудачную попытку врага ликвидировать руководителей СБС: «Мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло», — обратился он к врагу в свойственной ему ироничной форме.

Под конец Мадьяр предупредил, что украинские дроны продолжат уничтожать российские цели: «Глаза и Жало — червячий ужас».

Напомним, ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские спецслужбы неоднократно пытались ликвидировать его. Он рассказывал, что Россия видит в нем серьезную проблему, поэтому всячески пытается устранить.

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