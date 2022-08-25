"Попытки проводить наступательные действия не имеют результата": военный эксперт о том, почему оккупанты притормозили на Донбассе

Но и наступательный потенциал у них значительно снизился.

Об этом ТСН рассказал эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

"Если мы говорим о Донецком направлении, то постоянные попытки оккупантов проводить наступательные действия – практически не имеют результата. Во-первых, у нас там хорошая оборона, которая строилась с 2014 года. Нужно понимать, что в 2014 году наши войска вели бои в этом районе. Воины хорошо знают местность, командиры знают. Наступательный потенциал противника достаточно снизился. Мы нанесли им серьезные поражения и потери", – сказал эксперт.

Напомним, что ВСУ "закобзонили" 11 оккупантов во время построения.

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